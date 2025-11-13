Digital Bros torna in utile per 4,7 milioni di euro nel primo trimestre

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il(dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026) conpari a 45,5 milioni di euro, più che raddoppiati rispetto al corrispondente periodo del passato esercizio quando erano stati pari a 21,5 milioni. Il trimestre ha beneficiato del lancio del videogioco Wuchang: Fallen Feathers, avvenuto con successo nel corso del mese di luglio, insieme al positivo andamento delle vendite dei videogiochi a marchio Assetto Corsa.Il margine operativo lordo () è stato pari a 21,9 milioni di euro, in aumento di 16 milioni, più che triplicato rispetto ai 5,9 milioni realizzati al 30 settembre 2024. L'è stato di 4,7 milioni di euro, rispetto alla perdita netta di 2,3 milioni registrata nel primo trimestre dello scorso esercizio, nonostante la svalutazione secondo lo IAS28 della partecipazione in Starbreeze per 4,9 milioni.Laè positiva per 4,9 milioni di euro (7,1 milioni al netto dell'effetto da IFRS16), migliorata di 21,5 milioni nel trimestre. Si prevede che il gruppo tornerà dal prossimo trimestre ad un indebitamento finanziario netto, che perdurerà sino al 30 giugno prossimo ma a livelli decisamente inferiori rispetto al 30 giugno 2025.in corso, con ricavi in crescita trainati dal segmento Premium Games ed EBIT positivo.