In rialzo Italmobiliare su interesse Pepsi per Caffè Borbone

Italmobiliare

PepsiCo

(Teleborsa) - Effervescente a Piazza Affari, che scambia con una performance decisamente positiva del, attestandosi a 29,65. La holding dellaè in rialzo dopo indiscrezioni secondo le quali investitori finanziari e industriali sarebbero pronti a mettere le mani su(di cui Italmobiliare detiene il 60%).Al momento Italmobiliare non avrebbe avviato alcun processo competitivo sull'asset, che sarebbe però finito nei radar del, secondo quanto scrive Milano Finanza. Caffè Borbone ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita del 27% a 219,3 milioni e un risultato operativo di 66 milioni (+52%).Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 30,23 e successiva a 31,23. Supporto a 29,23.