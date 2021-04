American Airlines accusa perdita inferiore al previsto nel 1° trimestre

American Airlines

(Teleborsa) -ha annunciato una perdita inferiore a quanto previsto, ma il titolo non è riuscito a mantenere il tono dle pre-market e segna un calo dell'1,3% al Nasdaq.La compagnia aerea, colpita dagli effetti della pandemia, ha riportato una perdita di 1,25 miliardi di dollari nel 1° trimestre, pari a 1,97 dollari ad azione. L'EPS adjusted si è attestato a 4,32 dollari, in linea con le previsioni degli analisti.IL vettore ha riportato un fatturato di 4,01 miliardi di dollari, leggermente inferiore alle attese degli analisti che erano per 4,03 miliardi.