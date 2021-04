In rialzo Poste Italiane su dati positivi consegna pacchi

Poste Italiane

(Teleborsa) - Scambia in profit, cherispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 10,75. La società, secondo quanto emerge dall' Osservatorio sulle comunicazioni di AGCOM , ha registrato una crescita neinon rientranti nel servizio universale, posizionandosi al secondo posto con il 18,1% e guadagnando 1,5 punti percentuali (da dicembre 2019 a dicembre 2020)Poste Italiane segue, che ha una quota del 18,3% ma cala di 0,5 punti percentuali, e precede, che balza di 5,6 punti percentuali al 15%.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 10,84 e successiva a quota 11,07. Supporto a 10,62.