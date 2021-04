La mostra di Manolo Valdés riapre a Palazzo Cipolla

(Teleborsa) - Con il ritorno del Lazio in "zona gialla", la mostra dell’artista spagnolo, prorogata fino all, grazie all’impegno della, che la promuove, e alla disponibilità della galleria e dei prestatori delle opere. L’esposizione, inaugurata lo scorso ottobre e più volte interrotta dal susseguirsi dei vari DPCM, riporta l'artista nella Capitale dopo ben 25 anni di assenza.La mostra, fortemente voluta dalPresidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, e realizzata dain collaborazione con la, si avvale del supporto organizzativo di, ed è curata da"Mi auguro davvero che questa ennesima riapertura degli spazi espositivi possa essere finalmente definitiva, e sarò lieto di poter nuovamente accogliere i visitatori a Palazzo Cipolla, nelle più scrupolose condizioni di sicurezza, fino alla prossima estate", ha dichiarato il Professore Emanuele, aggiungendo "Manolo Valdés è un artista eccezionale, troppo a lungo rimasto lontano da Roma, che merita indubbiamente la visita: egli trae spunto dai più celebri capolavori della storia dell’arte per reinterpretarli in maniera assolutamente attuale".Si tratta di una settantina di opere, quadri e sculture realizzate con una molteplicità di materiali, alcune delle quali di imponenti dimensioni, provenienti dallo studio dell’artista e da autorevoli collezioni private.