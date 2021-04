Smart working: amore e odio. Il lavoro a casa divide gli italiani

(Teleborsa) - A più di un anno dallo scoppio della pandemia lo, condizionati dalle modalità con cui è stata vissuta l’esperienza e, soprattutto, dal contesto familiare e domestico in cui si è svolta, che modificano anche molto la percezione di questa esperienza, non sempre positiva. Ad aprile 2021 si contano ancora 7,3 milioni di persone che lavorano a casa, ma le opinioni rispetto a questa modalità di lavoro sono molto diverse.È il quadro emerge da un Rapporto su come è mutato il lavoro dopo la pandemia, che sarà presentato in occasione del Festival del Lavoro organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi.L’esperienza dell’ultimo anno è stata vissuta in modo molto diverso da giovani e adulti, da lavoratori con figli e senza. Secondo la ricerca, ildei lavoratori intervistati guarda allo smart working come un, mentre oltre ilcercherebbe un qualsiasi altro lavoro pur di. Il 43,5% si adatterebbe al ritorno in ufficio, masarebbero contenti di tornare aGliscontano soprattutto un(52,4% contro 45,7% delle donne), ma guadagnano in produttività e concentrazione. Lesoffrono l’allungamento de(57% contro il 50,5% degli uomini) e l’inadeguatezza degli spazi casalinghi (42,1% contro 37,9%), evidenziando un maggiorverso il lavoro (44,3% rispetto al 37% dei colleghi).Ma se lo smart working ha permessodiprofessione e vita privata, non è stato così per chi aveva maggiori carichi familiari. In primis le, il cui work-life balance èdel campione.Il lavoro a casa ha avuto anche deglidal unto di vista della salute, legati a postazioni domestiche inadeguate. Il 71,1% dichiara di aver diminuito le spese per spostamenti, vitto e vestiario, investendo in consumi legati al tempo libero nel 54,7% deicasi, ma ilper l’utilizzo die illamenta, come i collegamenti di rete.