TIM: potenziata la copertura in fibra ottica a Premariacco

TIM

(Teleborsa) -sta ultimando iche porteranno nellel'accesso a internet veloce, fino a 200 megabit al secondo.Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e alla collaborazione con l'Amministrazione comunale.L'iniziativa di TIM a Premariacco, conferma l'obiettivo di chiudere il digital divide del Paese, e vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle "" del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso alloe allaNelle vie principali del Comune e ad Orsaria lasarà commercializzabile dal mese di maggio il servizio sarà poi esteso nei mesi successivi anche alle altre aree del Comune.Grazie alla connessione inle imprese potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità. Quest'ultima abilita infatti anche applicazioni come lo smart working, la unified communication, la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing."Questo difficile periodo che stiamo attraversando ha evidenziato chiaramente l'importanza di avere connessioni veloci e performanti - ha dichiarato- non solo le aziende ma anche le famiglie e la pubblica amministrazione non possono più fare a meno di un'efficiente infrastruttura di rete. Per questo è strategico che un operatore presente sul territorio come TIM abbia deciso di investire nel cablaggio del nostro comune, sicuramente è un passo importante per la crescita e sviluppo di Premariacco; questo obiettivo per noi è molto importante e ne siamo pertanto soddisfatti"."Siamo lieti che Premariacco sia tra le città italiane non capoluogo di Provincia ad avere una moderna infrastruttura di rete – ha dichiarato– questo importante intervento permette ai cittadini e alle imprese di usufruire di numerosi servizi innovativi necessari allo sviluppo del territorio. Sfruttando infatti le potenzialità della rete in fibra ottica, con una connessione veloce e sicura, oggi si è in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale, puntando anche alla maggiore efficienza dei servizi al cittadino. Si tratta di una iniziativa che conferma l'impegno di TIM nel mettere a disposizione delle comunità locali le proprie competenze ed infrastrutture, proponendosi come partner di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese".