UPS, acquisti online continuano a far crescere ricavi e utili

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha registrato un, in aumento del 27% rispetto al primo trimestre del 2020 e contro attese per 20,5 miliardi. I volumi medi giornalieri sono aumentati del 14,3% anno su anno e l'è stato di 2,8 miliardi di dollari, in crescita del 158% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile diluito per azione è stato di 5,47 dollari per il trimestre, in aumento del 393% sullo stesso periodo nel 2020."Voglio ringraziare tutti i dipendenti UPS per aver fornito ciò che conta, soprattutto i- ha affermatodella società - Durante il trimestre abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia nell'ambito di un quadro migliore e questo ci ha consentito di ottenere le migliori opportunità sul mercato e di ottenere risultati finanziari record".I ricavi neglisono aumentati del 22,3%, guidati dalla crescita delle piccole e medie imprese. Il margine operativo è stato del 9,7%; il margine operativo rettificato è stato del 10,4%. I ricavisono cresciuti del 36,2%, guidati da Asia ed Europa. Il margine operativo è stato del 23,6%; il margine operativo rettificato è stato del 23,7%.