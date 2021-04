Eventi e scadenze del 29 aprile 2021

A2A

Alerion Clean Power

Almawave

Amazon

Ambromobiliare

Amm

Amplifon

Amplifon

Arterra Bioscience

Ascopiave

Astaldi

ASTM

Avio

Azimut

B&C Speakers

Basicnet

Basicnet

Baxter International

Biesse

Blackrock Capital Investment

Bristol-Myers Squibb

Caterpillar

Centrale Del Latte D'Italia

Comal

Copernico

Costamp Group

Credem

Cyberoo

Datalogic

Digital360

doValue

Ediliziacrobatica

Eles

Elettra Investimenti

Elica

Emak

Energica Motor

Enervit

ENI

ePrice

Equita Group

Eukedos

Expert System

Falck Renewables

Fervi

Finlogic

First Solar

Gambero Rosso

Generali Assicurazioni

Giorgio Fedon

Goodyear Tire & Rubber

H-Farm

Industrie Chimiche Forestali

Intred

Irce

Italian Exhibition Group

Kolinpharma

Kraft Heinz

Landi Renzo

Maire Tecnimont

Mastercard

McDonald's

Merck

Mutuionline

Neosperience

Net Insurance

Netweek

Newlat Food

Notorious Pictures

Orsero

Osai Automation System

Panariagroup

Piaggio

Piovan

Piteco

Planetel

Powersoft

Price T Rowe Groups

Ratti

RCS

Reno De Medici

Safilo

Salcef Group

Sciuker Frames

Sebino

Seri Industrial

Sg Company

Shedir Pharma Group

Sicit Group

Sit

Societa' Editoriale Il Fatto

Societa' Editoriale Il Fatto

Somec

Sostravel.Com

STMicroelectronics

Tamburi

TAS

Techedge

Tenax International

Twitter

Unipol

(Teleborsa) -8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo11.00 - Presentazione Relazione 2020 ANSFISA - L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali presenta la Relazione annuale 2020, in modalità digitale e sarà presentata dal Direttore Fabio Croccolo. È prevista la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Interverranno Pierluigi Navone, Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie e Emanuele Renzi, Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradaliGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (eventuale seconda convocazione 30 Aprile 2021)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio annuale al 31 dicembre 2020 (soggetta a conferma da parte del CdA in data 11 marzo 2021)- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Esame principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Risultati del I trimestre 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio 2020 (in seconda convocazione il 30 aprile 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 3 maggio 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione bilancio dell’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione, in streaming, dei risultati 2020. Incontro con il management e con i direttori responsabili- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 (in seconda convocazione 30 aprile 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 (unica convocazione)