Mercati cauti il giorno dopo la BCE. Timidi rialzi a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, il giorno dopo che laha lasciato invariati i tassi di interesse, rivedendo al rialzo le stime sulla crescita del PIL e confermando un approccio data dipendent sulle prossime mosse di politica monetaria. Sempre ieri, laha tagliato di 25 punti base i tassi di riferimento per la sterlina. Stamane, laha compiuto un passo epocale: i tassi d’interesse sono stati portati allo 0,75%, il livello più alto dal 1995, dopo decenni di sostegno straordinario e denaro quasi gratuito.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,171. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,35%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +70 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,50%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 44.551 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 47.249 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,13%),(+1,15%),(+1,15%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,12%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,75%),(+2,13%),(+1,01%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,26%.