Mercato americano positivo con PIL USA

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, dopo il PIL Usa migliore delle attese. L'economia statunitense ha mantenuto un ritmo di espansione sostenuto a metà anno, in crescita del 4,3%, il passo più rapido degli ultimi anni. La performance è stata trainata principalmente dalla solidità dei consumi, che hanno continuato a rappresentare il principale motore dell’attività economica e dalla revoca dei dazi più severi imposti da Trump.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,2%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 6.900 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,52%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,78%),(+0,63%) e(+0,48%).del Dow Jones,(+2,31%),(+1,23%),(+1,02%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,70%),(+2,31%),(+2,02%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.scende del 2,98%.