Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 19:19
25.537 +0,30%
Dow Jones 19:19
48.482 +0,25%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

Mercato americano positivo con PIL USA

L''economia cresce al ritmo più rapido degli ultimi anni

Commento, Finanza
Mercato americano positivo con PIL USA
(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, dopo il PIL Usa migliore delle attese. L'economia statunitense ha mantenuto un ritmo di espansione sostenuto a metà anno, in crescita del 4,3%, il passo più rapido degli ultimi anni. La performance è stata trainata principalmente dalla solidità dei consumi, che hanno continuato a rappresentare il principale motore dell’attività economica e dalla revoca dei dazi più severi imposti da Trump.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,2%; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 6.900 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,26%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,52%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+0,78%), informatica (+0,63%) e utilities (+0,48%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+2,31%), Amazon (+1,23%), JP Morgan (+1,02%) e Caterpillar (+0,82%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su McDonald's, che ottiene -1,12%.

Tentenna Johnson & Johnson, con un modesto ribasso dello 0,89%.

Giornata fiacca per Salesforce, che segna un calo dello 0,80%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Marvell Technology (+3,70%), Nvidia (+2,31%), Broadcom (+2,02%) e Gilead Sciences (+1,53%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su MicroStrategy Incorporated, che continua la seduta con -3,50%.

Starbucks scende del 2,98%.
Condividi
```