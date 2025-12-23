Mercato americano positivo con PIL USA

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, dopo il PIL Usa migliore delle attese. L'economia statunitense ha mantenuto un ritmo di espansione sostenuto a metà anno, in crescita del 4,3%, il passo più rapido degli ultimi anni. La performance è stata trainata principalmente dalla solidità dei consumi, che hanno continuato a rappresentare il principale motore dell’attività economica e dalla revoca dei dazi più severi imposti da Trump.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
sta mettendo a segno un +0,2%; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 6.900 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,26%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,52%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+0,78%), informatica
(+0,63%) e utilities
(+0,48%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+2,31%), Amazon
(+1,23%), JP Morgan
(+1,02%) e Caterpillar
(+0,82%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su McDonald's
, che ottiene -1,12%.
Tentenna Johnson & Johnson
, con un modesto ribasso dello 0,89%.
Giornata fiacca per Salesforce
, che segna un calo dello 0,80%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Marvell Technology
(+3,70%), Nvidia
(+2,31%), Broadcom
(+2,02%) e Gilead Sciences
(+1,53%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MicroStrategy Incorporated
, che continua la seduta con -3,50%.Starbucks
scende del 2,98%.