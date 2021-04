Falck Renewables, via libera da assemblea a bilancio 2020 e dividendo di 6,7 centesimi

Falck Renewables

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il, chiuso con un risultato netto di 37,2 milioni di euro. Nel corso dell'assemblea è stato presentato anche il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che chiude con unpari a 59,8 milioni di euro e un risultato netto di competenza del gruppo pari a 45,6 milioni di euro. Via libera alla distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 6,7 centesimi di euro per azione.L'assemblea ha approvato la Politica di2021 (Sezione I) ed espresso voto consultivo favorevole sui compensi corrisposti nel corso del 2020 (Sezione II). Su proposta motivata del Collegio Sindacale, è stata deliberato di approvare, per gli esercizi 2020-2028, l'adeguamento dei corrispettivi dell'incarico dilegale dei conti conferito dall'assemblea in data 15 aprile 2019 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers, restando immutati gli altri termini e condizioni del summenzionato incarico.