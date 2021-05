Germania, vendite al dettaglio: a marzo più forte aumento da inizio pandemia

(Teleborsa) - Accelera il commercio al dettaglio in Germania e supera le aspettative a marzo. Le vendite in termini reali hanno registrato un, dopo il +2,7% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare di +1,2%). Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per un aumento più contenuto del 3%.Questo è stato ildelle vendite al dettaglio, sia in termini reali che nominali, da quando erano state imposte le restrizioni a causa della pandemia di coronavirus nel marzo 2020.Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, ladal -6,6% di febbraio (rivisto da un preliminare di -9%), risultando anche in questo caso sopra le attese che indicavano un -0,3%.