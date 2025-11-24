Milano 13:52
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 24 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 24 novembre 2025
(Teleborsa) -
Lunedì 24/11/2025
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,6 punti; preced. 88,4 punti)
15:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -5 punti)

Martedì 25/11/2025
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,3%)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,6%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 1,6%)
15:45 USA: PMI Chicago (preced. 43,8 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 93,4 punti; preced. 94,6 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (preced. 0%)
16:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,4%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 74,8 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -2 punti; preced. -4 punti)

Mercoledì 26/11/2025
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 108 punti; preced. 107 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -5,2%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,2%; preced. 2,9%)
16:00 USA: Spese personali, mensile
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,43 Mln barili)
18:00 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -14 Mld piedi cubi)

Giovedì 27/11/2025
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -23,4 punti; preced. -24,1 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,8%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 97,6 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 94,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 96,8 punti; preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (preced. -8,2 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,7%)

Venerdì 28/11/2025
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,5%)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,2%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,5%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (preced. 6,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
12:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,74 Mld Euro)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)


