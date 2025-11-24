Appuntamenti macroeconomici: settimana del 24 novembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 24/11/2025
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,6 punti; preced. 88,4 punti)
15:30 USA
: Indice Fed Dallas (preced. -5 punti) Martedì 25/11/2025
08:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,3%)
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,6%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 1,6%)
15:45 USA
: PMI Chicago (preced. 43,8 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 93,4 punti; preced. 94,6 punti)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (preced. 0%)
16:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,4%)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 74,8 punti)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -2 punti; preced. -4 punti) Mercoledì 26/11/2025
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 108 punti; preced. 107 punti)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -5,2%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,2%; preced. 2,9%)
16:00 USA
: Spese personali, mensile
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,43 Mln barili)
18:00 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -14 Mld piedi cubi) Giovedì 27/11/2025
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -23,4 punti; preced. -24,1 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,8%)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 97,6 punti)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 94,3 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 96,8 punti; preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,2 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (preced. -8,2 punti)
11:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. -0,7%) Venerdì 28/11/2025
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,5%)
07:30 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,5%)
08:45 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (preced. 6,3%)
10:00 Italia
: PIL, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
10:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
12:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,74 Mld Euro)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,3%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)