Enti pubblici, entro 31 agosto devono essere nominati 55 componenti di organi apicali

(Teleborsa) - Sono 55 i componenti di organi apicali diche devono essere nominati entro il 31 agosto 2021. Questi si vanno ad aggiungere alle indicazioni attese per i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.Le nomine - secondo un monitoraggio del Centro studi CoMar - riguardano enti nei settori della(Parchi nazionali, Comitato sicurezza operazioni in mare, Consorzio dell'Oglio, Ispra), della(Autorità portuali, ENAC), della r(ANVUR, CNR, INAPP, INFN, Invalsi), della(AGCOM, Consob, COVIP, ISMEA), a base associativa / sportivi (UITS), della cultura (Pompei).Alcune di queste nomine sono già in itinere e prossime a completarsi (Autorità portuali, Consorzio dell'Oglio, Pompei), mentre altre sono: l'ANVUR aspetta due consiglieri dal luglio 2020, il CNR 1 consigliere dal febbraio 2021, il Comitato sicurezza operazioni in mare il presidente dal marzo 2020, COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) due commisari da febbraio 2021, ENAC (Ente nazionale aviazione civile) un presidente e due consiglieri. Attese nomine anche per INAPP, INFN, ISMEA, UITS, Parchi).In questi, osserva il entro studi CoMar, sono già state effettuaterelative a tale categoria di enti, per i quali è stato definito il plenum o la Presidenza (ACI, Consorzio area scientifica di Trieste, Ente nazionale risi, Centro sperimentale di cinematografia, Istituto nazionale di ricerca metrologica); o, anche, alla nomina di alcuni componenti degli organi degli enti già menzionati e che, quindi, sono in attesa di completamento (al CNR è stata nominata la presidente Maria Chiara Carrozza, ma servono altre designazioni).Le designazioni dei componenti in attesa per tali enti vedono, quale: il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili (8), il Ministero transizione ecologica (7), il Ministero università e ricerca (3), la Presidenza del Consiglio ed il Ministero lavoro (2), oltre i Ministeri cultura, difesa, istruzione, politiche agricole. Tuttavia, accanto, interessati a diverso titolo nelle procedure di nomina, si possono ritrovare: Presidenze di Regione, Camere di commercio, Crui, Confindustria, Commissioni parlamentari competenti per materia, Dipendenti e la Presidenza della Repubblica.