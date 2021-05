Salcef acquisisce il 100% del gruppo Bahnbau Nord GmbH

Salcef Group

(Teleborsa) -annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Verwaltung und Beteiligung Nord GmbH, società a capo del gruppo tedesco che comprende Bahnbau Nord GmbH, società con sede in Henstedt-Ulzburg attiva nelle costruzioni e manutenzioni di impianti di armamento ferroviario, oltre a un gruppo di imprese operanti in svariati business sempre nell’ambito del settore ferroviario.Il signing è stato perfezionato in data odierna mentre il. L’acquisizione non è assoggettata ad alcuna condizione sospensiva.L’operazione - spiega una nota - consente alla società di continuare a perseguire la propria strategia di crescita per linee esterne, potenziando la presenza del Gruppo Salcef nel mercato tedesco, caratterizzato da imponenti progetti di sviluppo, confermati dal piano di Deutsche Bahn approvato dal Governo tedesco, con investimenti per 86 miliardi nei prossimi 10 anni. Il Gruppo Salcef, nel 2020, tramite la propria controllata tedesca Salcef Bau, ha contabilizzato ricavi in Germania per 24,3 milioni, per l’esecuzione di progetti affidati quasi esclusivamente dal gestore della rete ferroviaria Deutsche Bahn nel settore delle costruzioni di armamento ed opere infrastrutturali ferroviarie.. Bahnbau Nord e le altre società del gruppo, rappresentano una delle più note realtà imprenditoriali nel nord della Germania - afferma-. Riteniamo che possano essere sviluppate notevoli sinergie con Salcef Bau, acquisita nel 2018 da Salcef Group, sia per la complementarità delle attività condotte sia per il comune presidio geografico. Anche i due fondatori, Sig. Wagner e Sig. Siepke, hanno dimostrato di credere nel progetto imprenditoriale, impegnandosi a mantenere ruoli apicali per la gestione del gruppo acquisito nonché nella volontà di entrare a far parte dell’azionariato di Salcef Group".del capitale sociale di Verwaltung è pari a circa 8,5 milioni e il contratto prevede una clausola di earn-out in favore dei cedenti, parametrato sull’EBITDA e sui Ricavi contabilizzati dal Gruppo Verwaltung fino al termine del 2022.Il: quanto a 6,4 milioni prima del closing, di cui circa 4,4 milioni in denaro ed il rimanente con l’assegnazione ai cedenti della proprietà di n. 153.848 azioni proprie detenute dalla Società nel rispetto delle precedenti autorizzazioni concesse dall’Assemblea dei soci nonché dalle delibere attuative del Consiglio di Amministrazione; quanto ai rimanenti circa 2,1 milioni verranno corrisposti in tre rate annuali, di cui l’ultima scadente nel 2024. Sono inoltre previsti meccanismi di correzione del prezzo in riduzione al verificarsi di determinate condizioni.L’acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri della Società, ivi incluse le azioni proprie dalla stessa detenute.