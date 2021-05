Enel aggiorna programma emisisone commercial paper in dollari

Enel

(Teleborsa) -, controllata di, hada 3 miliardi di dollari USA istituito nel 2019,di dollari edelle Nazioni Unite - Lotta contro il cambiamento climatico.Enel Finance America emetterà quindi unsecured commercial paper notes garantite da Enel denominate. S&P e Moody's hanno confermato il rating A-2/P2 per il programma.In linea con il Sustainability-Linked Financing Framework di Enel, pubblicato nel gennaio 2021, il Programma riflette l'impegno del Gruppo Enel a raggiungere un livello dipari o inferiore a 148 grammi CO2eq/kWh entro il 2023 e pari o inferiore a 82 grammi CO2eq/kWh entro il 2030 (una riduzione dell'80% rispetto all'anno di riferimento 2017.Il Programma è, in linea con l'obiettivo di raggiungere una quota di fonti di finanziamento sostenibile - sul debito lordo totale del Gruppo - pari al 48% nel 2023 e superiore al 70% nel 2030 come delineato nel Piano strategico del Gruppo.