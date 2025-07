Buongiorno dalla Borsa 22 luglio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Enel

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 44.323,07 punti; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 23.180,06 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,11%, terminando le negoziazioni a 39.774,9 punti.lievita dello 0,80% e archivia la seduta a 11.095,7 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,39%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Apprezzabile rialzo (+0,56%) a Milano per il comparto. Si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,84%.È previsto giovedì negli Stati Uniti l'annuncio di Vendita di Case Nuove, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PMI composito. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.