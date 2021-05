Campari, vendite a blocchi di azioni provenienti da piani di stock option

Campari

(Teleborsa) -ha annunciato che un ammontare pari a 3.756.833 azioni della società, che saranno acquistate da, sarà contestualmentei. L'assegnazione delle stock option in oggetto fa parte di un programma continuativo di incentivazione a lungo termine costituito da molteplici piani attribuiti periodicamente, sottolinea Campari. Lo stock option plan in oggetto è stato approvato dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016.Al fine di consentire un processo ordinato per la vendita delle azioni da parte dei beneficiari, corrispondenti a circa lo, Campari fa sapere che la transazione si compirà attraverso un'operazione ai blocchi con Goldman Sachs International che in seguito avvierà la distribuzione delle azioni esclusivamente aTra i beneficiari c'è il, che intende esercitare 1.166.860 stock option e vendere le 1.166.860 azioni rivenienti (corrispondenti a circa 25% dell'ammontare complessivo di tutte le sue assegnazioni). Presente anchedi Campari, che intende esercitare 816.802 stock option e vendere le 816.802 azioni rivenienti (corrispondenti a circa il 23% dell'ammontare complessivo di tutte le sue assegnazioni).Alla data odierna, Robert Kunze-Concewitz continua a possedere 500.170 azioni Campari, che non sono oggetto di questa operazione, e che, al valore corrente del prezzo dell'azione, pari a 10,16 euro, corrispondono afissa annua lorda.