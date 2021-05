Italian Wine Brands quota un bond da 130 milioni

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Euronext oggi dà il benvenuto alla quotazione del bond da 130 milioni di. Il bond è quotato sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana ed Euronext Dublino. La società, attiva nella produzione, distribuzione e vendita di vini italiani a marchio proprio, è quotata su AIM Italia.Il bond senior unsecured, non convertibile e non subordinato di Italian Wine Brands è stato distribuito attraverso il MOT il 5 maggio scorso tramite Equita Sim, che ha agito come placement agent, raccogliendo in pochi minuti l’ammontare massimo., ha una durata di sei anni, avrà interessi annui lordi pagabili il 13 maggio di ogni anno a partire dal 13 maggio 2022, pari ad un tasso del 2,5% del valore nominale del prestito.Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e SACE hanno sottoscritto un ammontare pari a 25 milioni di euro del prestito obbligazionario offerto da Italian Wine Brands S.p.A., beneficiando pro-quota della garanzia SACE.I proventi dell’operazione saranno utilizzati dalla società per sviluppare una strategia di crescita che includerà l’acquisizione di altre aziende vinicole operanti in Italia e sui mercati internazionali.Il bond quotato e distribuito in modalità diretta sul MOT di Borsa Italiana e quotato anche su Euronext Dublino è un esempio delle sinergie tra i diversi mercati di Euronext nelle diverse geografie, in grado di offrire soluzioni integrate agli investitori.