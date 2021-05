Amazon si espande nella bergamasca: al via selezione 900 magazzinieri

(Teleborsa) - Avviato dail processo di selezione del personale di magazzino del, in provincia di Bergamo. L'azienda prevede di creare"I lavori per la realizzazione del centro di Cividate al Piano – ha commentato– procedono secondo i tempi stabiliti per cui siamo fiduciosi che l'apertura avverrà entro l'autunno. Si tratta del, regione in cui abbiamo già creato oltre 1.800 posti di lavoro a tempo indeterminato. Negli ultimi dieci anni abbiamo investito in modo significativo nel Paese e abbiamo assunto, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e positivo, migliaia di lavoratori di talento che ricevono salari competitivi e numerosi benefit sin dal primo giorno"."Da domani – ha affermato il– si parte con le selezioni presso il magazzino Amazon di Cividate. Si tratta di una grande opportunità di lavoro per molti giovani, donne, disoccupati o cassintegrati alla ricerca di un'occupazione. Siamo certi che quanto assicurato da Amazon in termini di attenzione al personale e all'ambiente verrà garantito. L'amministrazione comunale di Cividate offrirà come sempre la sua disponibilità a sostenere il piano delle assunzioni non solo per Cividate ma per tutti i paesi e città limitrofe. Crediamo che per tutto il territorio sia una grande opportunità per garantire maggior sicurezza di lavoro e di stabilità economica per molte famiglie".