Milano 10-dic
43.465 -0,25%
Nasdaq 10-dic
25.776 +0,42%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10-dic
9.656 +0,14%
Francoforte 10-dic
24.132 -0,13%

Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,6%)

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.900,5 punti

Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,60%, dopo aver aperto a 3.900,5 punti.
