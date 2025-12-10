Milano 10:00
43.373 -0,46%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:00
9.649 +0,07%
24.082 -0,34%

Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,60%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,60%, con chiusura a 3.900,5 punti.
