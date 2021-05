Walt Disney paga dazio con la trimestrale

Walt Disney

(Teleborsa) - In forte ribassoche presenta un -2,74%.Il colosso dell'entertainment ha chiuso il secondo trimestre con profitti netti per 901 milioni, pari a 49 centesimi. Su base rettificata l'è salito da 60 a 79 centesimi, contro i 26 centesimi del consensus. Deludono invece i ricavi, scesi da 18 a 15,6 miliardi di dollari e contro i 15,9 miliardi stimati dagli analisti.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 170,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 175,1. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 167,1.