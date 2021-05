Cina, le vendite al dettaglio crescono meno delle attese ad aprile

(Teleborsa) -giungono da alcuni importantipubblicati stamattina, che indicano una crescita uguale alle attese della produzione e un aumento minore delle aspettative per le vendite al dettaglio.Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, laè cresciuta ad aprile, registrando un incremento del 9,8%, come il consensus e contro il +14,1% del mese precedente. Da inizio anno la produzione segna un +20,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dopo +24,5% rilevato a marzo.Crescono a un ritmo minore gli, che segnano un +19,9% su base annua, contro il +196% atteso, rispetto al +25,6% del mese precedente.Peggio delle aspettative, invece, le. I consumi, infatti, registrano sempre ad aprile un incremento del 17,7% su base annua dopo il +34,2% rilevato a marzo. Le stime del mercato erano per una crescita del 24,9%. Dall'inizio dell'anno fino ad aprile, il dato è salito del 29,6%, in lieve calo rispetto al +33,9% del periodo gennaio-marzo.Ilinfine è sceso al 5,1% ad aprile dal 5,3% precedente.