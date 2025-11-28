Milano 27-nov
Giappone, vendite dettaglio ottobre in aumento oltre attese
(Teleborsa) - Crescono più delle attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a ottobre, sono salite, su base mensile, dell'1,6% contro la variazione nulla del mese precedente.

Le vendite sono cresciute delò'1,7% su base annuale, dopo il +0,2% di settembre e contro il +0,8% atteso dagli analisti.

Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un +2,5% su anno e un +2,7% su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento del 2,4% tendenziale e su mese.

