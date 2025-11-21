UK, vendite al dettaglio calano più delle attese a ottobre con rinvio acquisti a Black Friday

(Teleborsa) - Diminuiscono più delle attese le. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a ottobre 2025 un decremento dell'1,1%, dopo il +0,7% registrato a settembre e contro il -0,1% stimato dal consensus.Si è trattato del2025. Supermercati, abbigliamento e rivenditori per corrispondenza hanno registrato un calo nell'ottobre 2025, un fenomeno che alcuni rivenditori hanno attribuito al fatto che i consumatori hannosi registra una variazione positiva dello 0,2%, contro aspettative per un aumento più alto dell'1,5% e dopo il +1% di settembre.Le, che escludono i carburanti, sono scese dell'1% su mese, dopo il +0,7% del mese precedente e contro attese per -0,2%. Su anno, il dato core ha segnato un +1,2% riseptto al +1,7% precedente e al +2,5% delle attese.