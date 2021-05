Intek Group acquista azioni proprie

Intek

Intek Group

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprieha comunicato di aver, dal 13 al 14 maggio 2021 compreso, complessivamentepari allo 0,008% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni ed allo 0,007% del capitale sociale complessivo, ad un prezzo medio unitario ponderato di 0,3202 euro per azione.Al 17 maggio, il Gruppo possiede 6.586.510 azioni ordinarie proprie, pari all'1,693% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni e all'1,499% del capitale sociale complessivo e n. 11.801 azioni di risparmio (pari allo 0,024% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni ed allo 0,003% del capitale sociale complessivo).Il totale delle azioni proprie detenute da Intek Group ammonta a 6.598.311 azioni pari all’1,502% del capitale sociale complessivo della Società.A Piazza Affari, oggi, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,93%.