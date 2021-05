Sport, Eni gas e luce con LND e CORUS per riqualificare impianti sportivi lombardi

(Teleborsa) -- Comitato Regionale Lombardia,hanno stipulato unaffiliati alla Lega Nazionale Dilettanti.L’accordo, finalizzato a dare un concreto sostegno al mondo del calcio dilettantistico regionale, consentirà alle società sportive di perseguire un, grazie agli interventi di riqualificazione delle strutture.E' prevista la, di impianti dicon la formula, che prevede la dilazione del pagamento delle spese sostenute grazie alla condivisione di una quota parte del risparmio energetico generato dall'intervento stesso. In più, grazie all'estensione dello strumento Superbonus 110% alle società sportive, verranno realizzati da CORUS interventi diattraverso il servizioe la formula di cessione del credito d'imposta."Siamo entusiasti di avviare una partnership con Eni gas e luce e CORUS, per un così nobile scopo e contribuire concretamente al sostegno delle società sportive lombarde", commenta, Presidente di LND., Responsabile Energy Services di Eni gas e luce parla di un "cammino energetico virtuoso" che "consentirà alle società di far crescere al meglio gli atleti e le atlete in impianti all’avanguardia, contribuendo così a perseguire anche quegli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione che il nostro Paese si è prefissato".Anche, Direttore Generale di CORUS, ha confermato l’importanza dell’accordo e l'ipoegno dell'azienda per "vincere insieme una sfida ambiziosa che contribuisca ad un concreto rinnovamento e miglioramento del mondo del calcio in Lombardia".Con questa iniziativa, Eni gas e luce supporta ulteriormente l’impegno di Eni al fianco dello sport, in linea con i valori e i progetti di crescita e inclusione che caratterizzano il gioco del calcio. Eni è infatti Top Partner di tutte le 19 squadre nazionali della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) fino alla fine del 2022 e sostiene una serie di iniziative sia di carattere sportivo che culturale con il Comitato Regionale della LND Basilicata attraverso il progetto “Il nostro calcio con Eni” rinnovato fino alla fine del 2021.