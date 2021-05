JD.com, ricavi battono attese in 1° trimestre. Nuove partnership con brand

JD.com

Starbucks

(Teleborsa) -, colosso cinese dell'e-commerce quotato al Nasdaq, ha registratonetti pari a 203,2 miliardi di yuan (circa 25,9 miliardi di euro) nel primo trimestre del 2021, in un aumento del 39% rispetto al primo trimestre del 2020. Gli analisti in media si aspettavano un fatturato di 191,83 miliardi di yuan (circa 24,4 miliardi di euro), secondo di Refinitiv. L'attribuibile agli azionisti è salito a 3,6 miliardi di yuan (circa 460 milioni di euro) da 1,1 miliardi di yuan dell'anno precedente."Con il nostro forte slancio di crescita dello scorso anno che è continuato nel primo trimestre del 2021, siamo anche incoraggiati dallacon un contributo crescente dai ricavi da servizi - ha affermatodi JD.com - Il margine operativo di JD Retail si è ulteriormente ampliato durante il trimestre, poiché continuiamo a promuovere una leva operativa più forte attraverso la tecnologia e l'innovazione".Nei primi tre mesi dell'anno JD.com ha accolto sulla sua piattaforma(cioè spazi pensati per esaltare le caratteristiche del brand ospitato) con importanti marchi a livello mondiale, tra cui, Decathlon, John Lobb e la casa di moda italiana Marni. La società di e-commerce ha anche stretto accordi strategici con Honor, Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme e altri marchi di cellulari per collaborare a