SIT, collocato prestito obbligazionario ESG-linked da 40 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha perfezionato oggi (con il supporto di) il collocamento di uninteramente sottoscritto da PRICOA Private Capital, società del gruppo statunitenseLe obbligazioni sono state emesse in un'unica tranche e hanno una durata di 10 anni con 6 anni di preammortamento. La cedola semestrale fissa èfornito dall'agenzia internazionale EcoVadis. I fondi raccolti serviranno anche al rifinanziamento del debito derivante dalla recente acquisizione di Janz, azienda portoghese operante nell'ambito del water metering. L'emissione odierna si inquadra in un contratto che offre a SIT la facoltà di richiedere a PRICOA - su base uncommitted nell'arco dei prossimi tre anni - la sottoscrizione difino a un ammontare complessivo pari a 100 milioni di dollari."Il collocamento di un prestito obbligazionario legato alla sostenibilità si inserisce in una strategia di sensibilizzazione verso i temi ESG che SIT ha avviato ormai da diversi anni - ha dichiaratodi SIT - La sostenibilità fa parte della nostra mission ed è un principio che abbiamo reso trasversale all'azienda, integrandolo nelle decisioni di business e nelle strategie di crescita e che oggi testimoniamo ulteriormente con questa operazione che considero molto rilevante, come".