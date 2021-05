Piaggio, presentate a Mattarella le nuove Moto Guzzi V85TT

(Teleborsa) - In occasione del 100° anniversario della Moto Guzzi, sono state presentate al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina al Palazzo del Quirinale, due. All'incontro erano presenti il presidente e amministratore delegato dell'azienda, Roberto Colaninno, il vice presidente Matteo Colaninno, e il consigliere e responsabile sviluppo e innovazione, Michele Colaninno.Mattarella ha passato in rassegna le moto, raccontando un aneddoto su quanto siano apprezzate dai leader in visita. "Alcuni Capi di Stato vengono scortati dai corazzieri con le moto e mi viene poi detta l'", ha detto, una ammirazione che "meritano", ha aggiunto il Presidente della Repubblica.