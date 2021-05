Turismo, l'occupazione ha bruciato una decade in un solo anno

(Teleborsa) - Dopo anni di crescita, nel 2020 è diminuito il numero di, che in anni normali vale il 13% del PIL e si è ritrovato al centro di una tempesta perfetta. Sul fronte occupazionale, in un solo anno,, tornando ai livelli del 2011 con(erano 1,3 milioni nel 2019).E' quanto emerge dallo studio realizzato dain partnership con(Ente Bilaterale Nazionale per il Turismo), organismo composto da organizzazioni datoriali e sindacali, che ha rilevato la. Il calo peggiore ha riguardato chi avevao stagionali, una platea che ha visto bruciare, in particolare le(-183 mila), ie gliche registrano un calo del 30%.Dati - sottolinea il presidente di Fipe-Confcommercio,- che "confermano l’ampiezza e la gravità dell’emergenza economica generata dalla pandemia". "Tutte le imprese del turismo, a cominciare dai pubblici esercizi, hanno subito una drastica riduzione di occupati - sottolinea - che si traduce ine in una pericolosa dispersione di qualificate competenze costruite faticosamente negli anni".Per la FIPE "occorre anzitutto, riaprendo senza più alcuna restrizione, e cper accompagnarle nell’uscita dalla crisi, perché i prossimi mesi non saranno facili. Politiche sul lavoro, come lo, consentirebbero di trattenere competenze e dare prospettive certe di lavoro. Serve, inoltre, daredei nostri addetti perché c’è bisogno di ricostruire un rapporto di fiducia con la clientela fondato anche sulla sicurezza sanitaria".