Brilla in Borsa Cineworld: più spettatori delle attese dopo il lockdown in UK

Cineworld

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un, attestandosi a 89,7. La società britannica, la seconda catena di cinema al mondo, ha dichiarato che i suoi cinema hannonel Regno Unito, anche grazie alle ottime performance del film d'animazione della Sony "Peter Rabbit 2: The Runaway". La capienza massima delle sale nel Paese è al 50% attualmente.Cineworld ha inoltre reso noto che oltre il 97% dei suoi cinemaha riaperto, mentre la maggior parte dei suoi schermi neldovrebbe riaprire entro la fine del mese. "Con il miglioramento della fiducia dei consumatori e il successo della campagna vaccinazione, ci aspettiamo una buona ripresa delle presenze nei prossimi mesi", ha affermato il CEO Mooky Greidinger.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 91 e successiva a 93,82. Supporto a 88,18.