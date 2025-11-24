Milano
17:35
42.298
-0,85%
Nasdaq
22:00
24.874
+2,62%
Dow Jones
22:00
46.448
+0,44%
Londra
17:40
9.535
-0,05%
Francoforte
17:35
23.239
+0,64%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 22.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 2,62%
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 2,62%
Il Nasdaq-100 termina a 24.873,85 punti
In breve
,
Finanza
24 novembre 2025 - 22.03
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento del 2,62%, chiude a 24.873,85 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,43%
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 2,20%
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in accelerazione dell'1,88% alle 19:30
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in accelerazione del 2,56% alle 19:30
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(103)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+2,62%
Altre notizie
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,83%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,35%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%
Borsa: Su di giri il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,68% alle 19:30
Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,72%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,44%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto