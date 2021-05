Ottima performance per Virgin Galactic dopo il successo dell'ultimo volo

Virgin Galactic Hldgs

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un, e si attesta a 24,64. La compagnia creata da Richard Branson per realizzare un'offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale, aumentando le possibilità della compagnia di avere successo nel portare i clienti paganti nello spazio.Per Virgin Galactic è stato ile il primo volo spaziale in assoluto da Spaceport America, la struttura nel New Mexico. In questo modo, il New Mexico è anche diventato il terzo Stato americano a spedire esseri umani nello spazio.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 25,22 e successiva a quota 26,22. Supporto a 24,23.