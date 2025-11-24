Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in accelerazione del 2,56% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 24.860,49 punti

L'indice del listino high-tech USA mette a segno un rialzo del 2,56% alle 19:30 e avanza a 24.860,49 punti.
