SACE, online il configuratore dei Temporary Export Manager

(Teleborsa) - Completamente digitale e gratuito, il nuovoconsente alle imprese, in particolare PMI, di individuare il“su misura”, un professionista in grado di supportarle nella realizzazione di un piano di crescita e apertura ai mercati internazionali.Come spiega la stessa SACE in una nota, dopo essersi registrata sul suo sito, l’impresa può selezionare il settore di attività, l’area geografica di destinazione dell’export e l’attività di interesse per visualizzare lepiù in linea con le sue esigenze tra le 85 che hanno aderito e si sono registrate nel sistema. Di ciascuna è inoltre possibile visualizzarne lacon le attività erogate, l’expertise del supporto fornito per settore e area geografica con numero di progetti annessi. A questo punto l’impresa può direttamente contattare uno o più TEM per richiedere ulteriori informazioni e un primo appuntamento.“Il configuratore online di Temporary Export Manager rappresenta una novità assoluta per SACE e per tutte le istituzioni che operano in Italia a supporto delle PMI che desiderano crescere sui mercati esteri e conseguentemente fare crescere l’economia del nostro Paese portando alta la bandiera del Made in Italy. – ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE - Si tratta di uno strumento che nasce dall’ascolto delle reali esigenze delle aziende e del territorio e rientra in un progetto più ampio, che vede la nostra offerta digitale continuare ad arricchirsi di servizi e contenuti esclusivi, in grado di rispondere ai bisogni di tutte le realtà imprenditoriali. Siamo e vogliamo continuare ad essere agevolatori e acceleratori di un processo di sviluppo e per questo è importante fare sistema con le migliori professionalità del mercato”.