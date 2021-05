Gnutti Cirillo, Giuliano Gnutti acquisisce il 100% del gruppo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'imprenditoreha acquisito il controllo del, grazie all'acquisto del 50% del fratello Giordano. La società, fondata nel 1951 dall'omonima famiglia Gnutti è leader italiano nello stampaggio a caldo e nella lavorazione meccanica dell'ottone e di altri metalli non ferrosi. Nel 2020 ha registrato unannuo consolidato di circa euro 200 milioni (oltre il 60% all'estero) e un EBITDA consolidato di circa euro 30 milioni di euro.A sostegno dell'operazione - avvenuta tramite- è intervenuto, con la concessione di un finanziamento senior, un pool di banche guidato da, che ha agito come Global Coordinator e Arranger e Banca Agente del finanziamento. Gli altri istituti di credito che hanno partecipato all'operazione sono stati:Capital Services, Cassa Centrale Banca e BCC di Brescia. Anima Alternative ha supportato l'acquisizione, mediante la strutturazione e l’erogazione di un finanziamento subordinato a lungo termine."L'operazione perfezionata oggi consolida la governance societaria e la coerenza delle linee di sviluppo industriale del nostro gruppo - ha dichiarato, presidente e AD di Gnutti Cirillo - ponendo le premesse per l'ulteriore rafforzamento della nostra presenza sui mercati internazionali"."Aver preso parte a questa operazione, fondamentale per il territorio di riferimento, dimostra l'impegno e il supporto che Intesa Sanpaolo, attraverso le competenze della Divisione IMI Corporate e Investment Banking, ha riconosciuto e intende riconoscere a tutte le tipologie di aziende clienti: dai grandi gruppi industriali, alle istituzioni finanziare, alle medie imprese", ha commentato, Chief of IMI Corporate e Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo.