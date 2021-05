Salesforce, trimestrale migliore delle attese e guidance ritoccata al rialzo

Salesforce

(Teleborsa) -, leader mondiale nel campo dei software CRM e del cloud computing, ha registrato undi 5,96 miliardi di dollari, con un aumento del 23% anno su anno, nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 conclusosi il 30 aprile 2021. La società ha riportato undi 1,21 dollari nel periodo, superando gli 88 centesimi attesi dagli analisti. Lanel primo trimestre è stata di 3,23 miliardi di dollari, con un aumento del 74% rispetto allo stesso periodo del 2020."Abbiamo avuto ildella nostra azienda - ha affermatodi Salesforce - Riteniamo che la nostra piattaforma Customer 360 si stia dimostrando la tecnologia più rilevante per le aziende che stanno uscendo dalla pandemia. Con un incredibile slancio in tutto il nostro core business, stiamodelle entrate per questo anno fiscale di 250 milioni di dollari a circa 26 miliardi di dollari e il margine operativo non GAAP al 18%. Siamo sulla buona strada per raggiungere i 50 miliardi di dollari di entrate nell'anno fiscale 2026".