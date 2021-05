Ilva, Corte d'Assiste di Taranto condanna Fabio e Nicola Riva a 22 e 20 anni

(Teleborsa) -, ex proprietari ed amministratori, nell'ambito del, che ha coinvolto 44 persone e tre entità. La pubblica accusa aveva chiesto 28 anni e 25 anni. La pena è stata comminata dallanel processo per l''inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico.Il reato contestato comprendefinalizzata aldi sostanze alimentarL'ex presidente della Regione Pugliaè stato condannato a 3 anni e mezzo, meno dei 5 anni chiesti dai pm, per i concussione aggravata in concorso, perché secondo gli inquirenti avrebbe fatto pressioni sull'Arpa Puglia per allentare la posizione nei confronti delle emissioni nocive prodotte dallo stabilimento. L'allora direttore generale dell'Arpa Puglia,, accusato di favoreggiamento, è stato condannato a 2 anni.Pene severe anche per l'ex responsabile delle relazioni istituzionalie l'ex direttore dello stabilimento di TarantoDisposta lahe furono sottoposti a sequestro il 26 luglio 2012 e delle