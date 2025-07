Ex Ilva, fumata nera: nuovo incontro il 31 luglio

(Teleborsa) -: è stato sottoscritto un verbale che rinviafinalizzata a dare maggiori elementi a tutte le opzioni come previsto nella proposta formulata dal Mimit in data odierna. È quanto si apprende dal Mimit.La nuova data è stata fissata perché il 30 luglio si terrà il primo incontro del consiglio comunale di Taranto. Quindi è stata accolta la richiesta del sindaco Piero Bitetti di spostare la decisione finale al giorno seguente il consiglio comunale e con l'occasione di approfondire la questione dei gas. Sarebbe intanto confermata, secondo quanto si apprende, la convocazione della conferenza dei servizi per il rilascio della nuovaAl tavolo per l'ex Ilva al ministero delle Imprese è stato preso "o".È stato inoltre istituito un comitato tecnico per l'ex Ilva di Taranto chiamato a individuare entro il 28 luglio una soluzione in grado di assicurare l'approvvigionamento di gas in modo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico e valuterà anche la possibilità di realizzare fino a quattro impianti di Dri necessari a coprire il fabbisogno del preridotto per la produzione nazionale di acciaio. Il comitato tecnico sarà composto dagli enti che partecipano all'accordo interistituzionale e da Snam. Dovrà valutare se è percorribile la proposta della Regione Puglia di arrivare all'accordo sul polo Dri senza nave rigassificatrice."C'è l'impegno di tutti, credo che questo impegno sarà mantenuto da tutti gli attori istituzionali", ha risposto così Urso, alla domanda se si troverà l'accordo interistituzionale per salvare l'ex Ilva d Taranto al prossimo incontro, fissato per il 31 luglio che osserva