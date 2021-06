Vaccino Pfizer, via libera AIFA per 12-15enni

(Teleborsa) - Dopo l'ok dell(EMA) arrivato nei giorni scorsi, semaforo verde dell'agenzia italiana del farmaco (Aifa) all'uso del vaccinoper immunizzare dal Covid i giovaniLa Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra iaccogliendo pienamente il parere espresso dall'EMA.Secondo quanto si legge in una nota rilasciata dall'Aifa al termine della riunione, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi inIntanto, nel nostro Paese, è di oltre illa percentuale di italiani che sono stati vaccinati contro il Covid-19. E' quanto emerge dai dati diffusi dal governo aggiornati alla mattina di lunedì 31 maggio. Più di 11 milioni 870mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre le somministrazioni arrivano quasi a quota 34 milioni e mezzo. E'la regione più virtuosa (utilizzato il 96,8% dei vaccini a sua disposizione). Seguono Lombardia (96,4%) e Marche (96,2%). Fanalino di cosa lacon l’88%