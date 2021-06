Cina, disagi a commercio globale dopo focolaio covid nel porto di Yantian

Maersk

(Teleborsa) - Le più grandi compagnie di navigazione al mondo continuano a segnalare importantiuno dei porti più trafficati della Cina per quanto riguarda la movimentazione dei container. Il porto, che ha un volume di movimentazione annuale di oltre 13 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU, ovvero la misura standard di volume nel trasporto dei container), ha imposto rigorose misure di disinfezione e quarantena dal 21 maggio, quando è stato scoperto un focolaio di coronavirus."La produttività complessiva delle operazioni presso YICT è stata influenzata negativamente e prevediamo che gli attuali ritardi nell'attracco delle navi e la situazione di congestione portuale continueranno probabilmente", ha affermato ieri in una nota ai clienti MSC, la seconda compagnia di gestione di linee cargo a livello mondiale."L'operatività nell'area orientale del terminal, dove attraccano principalmente le navi più grandi, continua a registrare una, circa il 30% del suo livello normale. Prevediamo una continua congestione del terminal enella prossima settimana", ha invece dichiarato, il più grande armatore di navi mercantili al mondo. Anche altri big del settore come COSCO Shipping, Hapag-Lloyd e ONE hanno avvertito i loro clienti della permanenza di ritardi e disagi per le navi che devono attraccare nel porto cinese.