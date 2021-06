Svetta General Motors su aspettative di risultati positivi nel primo semestre

azienda statunitense che produce autoveicoli

(Teleborsa) - Ottima la performance dell', che si attesta a 62,59 con un%.A spingere il titolo di General Motors sono le aspettative sui risultati del primo semestre dell'anno. Secondo gli analisti citati da Seeking Alpha, grazie agli sforzi nella gestione oculata delle forniture di semiconduttori e all'anticipo di alcune consegne di chip previste nel secondo trimestre, la società è molto ottimista per l'anno fiscale e ora si aspetta che i suoiOggi General Motors ha infatti annunciato che staper soddisfare la forte domanda dei consumatori per i veicoli Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac. "La carenza globale di semiconduttori rimane complessa e molto fluida, ma la velocità, l'agilità e l'impegno del nostro team, compresi i nostri rivenditori, ci hanno aiutato a trovare modi creativi per soddisfare i clienti", ha affermato, vicepresidente di GM, North America Manufacturing and Labor Relations.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 63,87 e successiva a 66,72. Supporto a 61,02.