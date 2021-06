Tornano gli azionisti dei social a Wall Street, vola AMC

AMC

Blackberry

Koss

Gamestop

(Teleborsa) - Scambi animati pera Wall Street. Il titolo della società che gestisce una catena di cinema americani ha guadagnato al Nasdaq il 95% chiudendo a 62,55 dollari per azione.Un rialzo dovuto all'azione coordinata dei gruppi di trader online "fai da te", ovvero quelli che investono in base alle notizie fatte girare sui social network.L'annuncio del programma AMC Investor Connect che prevede la ricompensa agli investitori "fai da te", da proiezioni ad hoc a popcorn gratis in sala. Il rally del titolo ricorda quello dell'armata di Reddit che ha spinto GameStop. La nuova impennata dei cosiddetti "meme stocks" ha investito anche le azioni di(+30%),(+68%) e lo stesso(+13%).