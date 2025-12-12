Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.197 -1,91%
Dow Jones 22:01
48.458 -0,51%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,51%

Il Dow Jones termina a 48.458,05 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,51%, con chiusura a 48.458,05 punti.
