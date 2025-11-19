Semrush vola al NYSE dopo annuncio acquisto da parte di Adobe per 1,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Adobe
e Semrush Holdings
hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Adobe acquisirà Semrush
, una piattaforma leader nella visibilità del brand, in una transazione interamente in contanti per 12,00 dollari ad azione
, per un valore complessivo del capitale di circa 1,9 miliardi di dollari
.
Semrush è un partner per i professionisti del marketing che desiderano gestire la visibilità del brand e la portata del pubblico attraverso le sue soluzioni di ottimizzazione generativa per i motori di ricerca (GEO) e di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) basate sui dati.
Nell'ultimo trimestre, Semrush ha registrato una crescita del fatturato ricorrente annuo del 33% su base annua nel suo segmento di clienti aziendali. Tra i maggiori clienti figurano leader del settore come Amazon, JPMorganChase e TikTok.
La transazione è stata approvata dal Cda di Adobe e Semrush. Si prevede che la transazione si concluda nella prima metà del 2026
, subordinatamente al ricevimento delle necessarie approvazioni normative e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di Semrush.
Adobe ha ricevuto l'impegno a votare a favore della transazione dai fondatori di Semrush e da altri azionisti che rappresentano oltre il 75% del potere di voto di Semrush.
Intanto, a Wall Street, il titolo Adobe perde l'1,6%
mentre le azioni Semrush volano di oltre il 74%
.