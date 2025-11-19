Semrush vola al NYSE dopo annuncio acquisto da parte di Adobe per 1,9 miliardi di dollari

Adobe

(Teleborsa) -hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale, una piattaforma leader nella visibilità del brand, in una transazione interamente in contanti per, per un valore complessivo del capitale di circaSemrush è un partner per i professionisti del marketing che desiderano gestire la visibilità del brand e la portata del pubblico attraverso le sue soluzioni di ottimizzazione generativa per i motori di ricerca (GEO) e di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) basate sui dati.Nell'ultimo trimestre, Semrush ha registrato una crescita del fatturato ricorrente annuo del 33% su base annua nel suo segmento di clienti aziendali. Tra i maggiori clienti figurano leader del settore come Amazon, JPMorganChase e TikTok.La transazione è stata approvata dal Cda di Adobe e Semrush. Si prevede che la transazione si concluda nella, subordinatamente al ricevimento delle necessarie approvazioni normative e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di Semrush.Adobe ha ricevuto l'impegno a votare a favore della transazione dai fondatori di Semrush e da altri azionisti che rappresentano oltre il 75% del potere di voto di Semrush.Intanto, a Wall Street, il titolo Adobementre le azioni Semrush