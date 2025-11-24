Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,44%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.448,27 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,44% e termina la sessione a 46.448,27 punti.
