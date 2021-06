Giornata Mondiale dell'Ambiente, Amiat Gruppo Iren posiziona il Cam al Museo A come Ambiente

Amiat Gruppo Iren

(Teleborsa) - In occasione dellaconferma l’impegno per la sensibilizzazione sui corretti comportamenti in favore della sostenibilità ambientale posizionando il– Centro Ambientale Mobile – al Museo A Come Ambiente. Amiat Gruppo Iren, in qualità di socio fondatore del Museo, attraverso Eduiren, la struttura che in Iren è specializzata nei progetti di educazione ambientale, mette a disposizione le competenze, ma anche la passione, per l’ambiente proponendo attività di informazione attraverso il Centro Ambientale Mobile.Il CAM, un container che è allo stesso tempo unma anche un mezzo attraverso il quale spiegare, in modo interattivo, quali sono le buone pratiche a favore dell’ambiente, si propone in particolare di promuovere laalle nuove generazioni, i fruitori principali del Museo. Un animatore propone brevi lezioni per trasmettere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti sotto forma di laboratori pratici, in cui i protagonisti sono i ragazzi stessi chiamati così a confrontarsi con i temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.